Câmara de Viana promete "diálogo" em processo de expropriações em Vila Nova de Anha

O presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre (PS), declarou esta terça-feira que irá dialogar com a população abrangida por expropriações, que estão a ser levadas a cabo naquele concelho, para a instalação de uma unidade industrial de produção de pás de aerogeradores numa zona próxima ao porto de mar.

Em causa está um anunciado investimento de 150 milhões de euros, com previsão de criação de 2000 postos de trabalho, que em janeiro levou à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM), numa área de 29,3 hectares, na freguesia de Vila Nova de Anha, a nascente da antiga estrada nacional 13-3 e sul da Ribeira de Anha.

O vereador da oposição Eduardo Teixeira (PSD) questionou a Câmara sobre o ponto de situação do projeto e do procedimento expropriativo, que envolverá "cerca de cinco milhões de euros" na aquisição de terrenos, e estará a causar preocupações entre os proprietários que já estão a ser notificados.

PUB

O autarca socialista declarou que "o processo está em andamento" e destacou "a relevância" daquele que será "o maior investimento de sempre em Viana do Castelo".

"Tudo o que foi feito até hoje foi feito no estrito cumprimento da lei e tudo o que for feito será no estrito cumprimento da lei", afirmou, declarando-se disponível para "contactar e dialogar" com os proprietários envolvidos nas expropriações se "houver necessidade". Não adiantou mais informações sobre o processo de expropriações ou prazos de concretização da obra.

Suspensão do PDM em Vila Nova de Anha

Tendo em vista o referido investimento, a Câmara de Viana do Castelo aprovou em janeiro a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal para uma área de 29,3 hectares, na freguesia de Vila Nova de Anha, a nascente da antiga estrada nacional 13-3 e sul da Ribeira de Anha.

Na altura, foi anunciado que a unidade, que pretende atingir um volume anual de exportações de 200 milhões de euros, começaria a ser construída em junho de 2023 e entraria em funcionamento em junho de 2024.

A área de implantação do projeto, de acordo com informação divulgada aquando da suspensão do PDM, "encontra-se a poente abrangida por uma área de rede natura (2,9 ha) que se estende para nascente da antiga E.N.13-3. "A parte nascente do polígono proposto é abrangida por uma área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) com 3,5 ha. A metade nascente é ainda abrangida pelo domínio hídrico associado a duas linhas de água afluentes da ribeira de Anha", informa a proposta aprovada em janeiro.

Uma das justificativas apresentadas pela Câmara de Viana do Castelo, para suspensão do PDM, tem a ver com "a localização próxima do porto permite a redução de custos de produção reduzindo os custos de transporte".