Câmara de Viana quer alterar toponímia alusiva a Frei Bartolomeu dos Mártires

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, na quinta-feira, propor a alteração da toponímia de uma rua e uma escola da cidade que incluem a designação Frei Bartolomeu dos Mártires. A autarquia defende que se altere o "Frei" para "São", em referência à canonização, proclamada domingo, do antigo arcebispo de Braga.

Em Viana do Castelo, existe uma rua e um agrupamento de escolas com o nome Frei Bartolomeu dos Mártires. "Aprovamos a alteração da toponímia de todas as referências a Frei Bartolomeu dos Mártires para São Bartolomeu dos Mártires. Vamos sugerir à União de Freguesias da cidade e ao agrupamento de escolas para que essa alteração seja efetivada", declarou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa.

Bartolomeu dos Mártires nasceu em Lisboa, foi arcebispo de Braga, abrangendo na altura as dioceses de Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo. Faleceu em 1590 em Viana. Os seus restos mortais estão depositados na Igreja de S. Domingos, na paróquia de Monserrate, onde o novo santo é alvo de grande devoção.