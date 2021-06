Câmara de Viana quer comprar edifício da antiga pastelaria Caravela

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:31 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou, esta quinta-feira, que está interessada e já iniciou contactos para comprar o edifício da emblemática pastelaria Caravela, que encerrou no ano passado.

O estabelecimento, que funcionava na Praça da República, em pleno coração da cidade, entrou em processo de insolvência e fechou as portas no verão de 2020. Esta quinta-feira, a Câmara de Viana tornou público que está em contacto "com a entidade gestora responsável pela insolvência da Pastelaria Caravela, para a aquisição deste imóvel".

"Na sequência do projeto Lojas Memória, desenvolvido recentemente pelo município para a identificação e classificação de lojas de valor patrimonial, a Câmara Municipal sinalizou aquele estabelecimento como de elevado interesse patrimonial e cultural da cidade", referiu a autarquia em comunicado, esclarecendo que "pretende adquirir este imóvel aos atuais proprietários para o colocar ao serviço e dinamização do centro histórico da cidade". E concluiu ser seu entendimento que "a Praça da República tem de recuperar a dinâmica cultural e cívica que teve no passado em que este edifício/função teve papel preponderante".

A tradicional "Pastelaria Caravela", conhecida pela sua doçaria típica de Viana, encheu a Praça da República durante décadas com uma grande esplanada.