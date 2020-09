Câmara de Viana suspende abate de plátanos no Cabedelo para "estudar solução paisagística"

A Câmara Municipal de Viana do Castelo (PS) anunciou esta sexta-feira que o abate de plátanos no Cabedelo ficará suspenso até 30 de setembro para se "estudar uma solução paisagística" para o local.

O anúncio foi feito durante a reunião do executivo extraordinária convocada, a pedido da oposição (PSD e CDU), para prestar esclarecimentos sobre o derrube de árvores para construção de uma rotunda.

Em causa estão os novos acessos ao porto de mar e que incluem uma interceção a meio de uma alameda de plátanos no Cabedelo. Contempla o derrube de cerca de 20 árvores na alameda com 170.

Ao início dos trabalhos na segunda-feira de manhã, a associação dos moradores do Cabedelo avançou com o embargo extrajudicial da obra. Um mecanismo legal que permite a suspensão imediata dos trabalhos até decisão do Juiz. O Presidente da Câmara, José Maria Costa, afirmou hoje que decidiu suspender a obra até dia 30 após reunir com a referida associação.