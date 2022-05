Câmara de Viana tem de devolver 500 mil euros a empresa

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Taxa cobrada "indevidamente"na década de 90 a uma empresa de Darque.

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, esta terça-feira, uma alteração orçamental de 500 mil euros por ter sido condenada pelo tribunal a devolver uma taxa cobrada na década de 90, e os respetivos juros, a uma empresa de Darque.

Antes da votação daquele ponto da ordem de trabalhos, ainda no período antes da ordem do dia, o vereador do PSD, Eduardo Teixeira, questionou o presidente da câmara, Luís Nobre, sobre o assunto. O autarca socialista explicou que "a taxa foi indevidamente cobrada" na década de 90 e que, a empresa recorreu para o tribunal.

Luís Nobre adiantou que a "sentença foi comunicada em junho, mas "nunca chegou ao conhecimento da Câmara", facto que conduziu ao incumprimento da decisão judicial e agravamento do valor por acrescer o pagamento de juros de mora no valor de quase 100 mil euros, entretanto negociados.

Negociar com a empresa

"Conseguimos, com algum custo, negociar com a empresa e evitar o pagamento dos juros de mora, de junho até agora. Ganhou-se com a boa vontade de resolver as coisas e de respeitar as decisões dos tribunais", frisou Luís Nobre ao Executivo municipal

No final da reunião camarária, questionado pelos jornalistas, Luís Nobre, sublinhou que a autarquia vai "cumprir a decisão do tribunal, o que implica recursos financeiros", agora disponibilizados com a aprovação da alteração orçamental. "Temos de devolver, sensivelmente, 300 mil euros da taxa e os juros associados desde essa altura até agora, cerca de 200 mil euros".