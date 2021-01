Câmara de Viana vai distribuir a Constituição pelos alunos do Secundário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:49 Facebook

Os cerca de 1800 alunos do ensino Secundário do concelho de Viana do Castelo vão receber exemplares do livro da Constituição da República Portuguesa.

A iniciativa, a realizar no âmbito das comemorações do 45º aniversário da Constituição da República, resulta de uma proposta da vereadora da CDU Cláudia Marinho, apresentada e aprovada por unanimidade, esta quinta-feira, ao executivo camarário.

"Infelizmente o texto magno da vida democrática em Portugal não é lecionado nas escolas públicas. Assim, somos da opinião que é dever do município de Viana do Castelo carear todos os cidadãos para o combate pela Liberdade e Democracia, sobretudo junto dos mais jovens e em particular numa altura de crescentes populismos e ideologias discriminatórias", escreveu Cláudia Marinho, num voto de recomendação, em que propôs "a distribuição de um exemplar da Constituição da República a cada aluno do Secundário do concelho de Viana do Castelo, articulando o processo com as direções dos Agrupamentos Escolares".

A oferta do livro da Constituição da República não só foi apoiada pela maioria do executivo socialista como foi acrescentada à proposta a iniciativa de realização de "uma ação comemorativa". Segundo o presidente da Câmara, José Maria Costa, a iniciativa visa "valorizar o que é importante da parte da Constituição da República, que são as o direitos, as liberdades e garantias, hoje num Mundo tão conturbado e com tantas ameaças (...) quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América". "Vale bem a pena fazermos esta celebração e darmos a conhecer a Constituição", vincou.