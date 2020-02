Hoje às 17:58 Facebook

Tirar proveito do mistério da sexta-feira 13 para divulgar o património de Vila de ​​​​​​​Punhe, em Viana do Castelo, é o objetivo da caminhada noturna que, em março, vai levar 500 pessoas até ao moinho do Inácio.

Em causa está um engenho de transformação de cereais em farinha que entrou em funcionamento em 1837, servido pelo regato de Roques, na bacia hidrográfica do rio Neiva, localmente conhecido como o moinho do Inácio, nome dos antigos proprietários.

