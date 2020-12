Campanha de Natal promove comércio tradicional em Viana

Hoje às 16:16 Facebook

A Viana ​​​​​​​Market, plataforma de comércio digital onde estão reunidos os comerciantes de Viana do Castelo, lançou uma campanha promocional para este Natal, apelando a um consumo seguro, simples e rápido, através dos meios digitais.

Em comunicado, a Câmara de Viana do Castelo, uma das entidades promotoras daquela plataforma, explicou que a campanha de Natal "surge com o intuito de gerar mais tráfego para a plataforma Viana Market com a sensibilização para a compra no comércio tradicional e ainda promovendo a facilidade de aquisição destes produtos online".

