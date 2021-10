Canário nas escolas do Alto Minho: "Cantar ao desafio agora é de arrasar"

Projeto liderado pelo músico popular Augusto Canário semeia gosto pela desgarrada em escolas do Alto Minho.

"De repente canta a gente, é um projeto de encantar /Eu adoro este projeto, porque aprendemos a cantar/Vamos todos fazer quadras, vamos todos cantar /Antes até era chato e agora é de arrasar".

As quadras improvisadas pelos alunos de Manuela Marques, professora de Educação Musical, que dá aulas a turmas dos quinto e sexto anos, na EB da Abelheira, Viana do Castelo, resumem a iniciativa que por estes dias está a pôr a cantar jovens do Alto Minho ao lado de repentistas conhecidos do público.