Cão resgatado da água no porto de Viana do Castelo

Um tripulante da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo resgatou, na tarde de terça-feira, um cão que havia caído à água no porto de Viana do Castelo. O alerta foi dado por um popular, que viu o animal em dificuldade.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional o alerta foi recebido cerca das 16.30 horas, tendo sido ativado para o local um tripulante da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo. Verificou-se que o cão se encontrava isolado na água, "sem conseguir regressar a terra pelos próprios meios", tendo procedido ao resgate do animal com recurso a uma mota de água.

O cão, que apresentava sinais de estar perdido ou abandonado, foi transportado para as instalações da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, "onde foi limpo e hidratado e posteriormente entregue à RAV (Resgate Adoção Viana Associação).