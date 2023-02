Carrinha da concessionária da A28 abalroada a sinalizar acidente

Uma carrinha da concessionária da A28 foi abalroada, ao sinalizar um primeiro acidente de viação, com um total de três feridos, entre os distritos de Braga e de Viana do Castelo.

Numa primeira fase, verificou-se uma colisão, de que resultaram dois feridos, no sentido de Esposende para Viana do Castelo, estando o acidente rodoviário a ser sinalizado ainda por uma carrinha da concessionária Norte Litoral, quando esta própria viatura foi atingida por um outro automóvel, com um terceiro ferido.

As operações de socorro e salvamento estiveram a cargo dos Bombeiros Voluntários de Esposende e dos Bombeiros Voluntários de Fão, porque as primeiras informações apontavam para o sinistro ser na zona de Antas (Esposende), mas afinal foi na área de São Romão de Neiva (Viana do Castelo).

Os acidentes foram ambos registados pelo Subdesenvolvimento de Trânsito da GNR de Ponte de Lima.