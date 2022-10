Carro em contramão atropela mortalmente agente da PSP de Braga

Um agente da PSP de Braga, de 48 anos, faleceu esta quarta-feira de manhã, em Amonde, Viana do Castelo, após ter sido atropelado por um carro que circulava em contramão, na Estrada Nacional 305.

A vítima, que estava num passeio com um grupo de ciclistas, também polícias de Braga e do Porto, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários locais com ferimentos graves para a urgência do Hospital de Viana do Castelo, onde acabou por falecer.

Fonte policial adiantou ao JN que no carro, que seguiria em contramão no momento do embate, ia um casal de idosos, também transportados para o Hospital de Viana com ferimentos ligeiros.

PUB

A vítima mortal, que saíra do trabalho às 7 horas, passeava com um grupo de ciclistas, também polícias, mas nenhum outro foi atingido. O alerta foi dado às 10.43 horas e a GNR tomou conta da ocorrência.

A vítima era casada e tinha duas filhas menores, uma com 12 e outra com seis anos.

O JN contactou o Comando Distrital de Braga que não se quis pronunciar, dado que o agente não estava em serviço, aquando do acidente.