Cartaz inédito com mordoma ao computador assinala Romaria d'Agonia 2020

Um computador faz parte da composição do cartaz da Romaria d'Agonia de Viana do Castelo deste ano, quebrando mais de 200 anos de tradição.

A tradicional Mordoma trajada e com ouro ao peito, que sempre dá rosto ao cartaz da Romaria d'Agonia, surge nesta edição, sentada olhando para o ecrã de um computador e com um quadro com a imagem da padroeira das festividades ao lado.

O trabalho, da autoria do fotógrafo Luís Carlos Araújo Lagadouro, retrata a forma como vão ser celebradas as festas este ano. Teresa Viana, de 27 anos e residente em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, dá o rosto à romaria, que será vivida no espaço virtual devido à pandemia. "

"Sentir as festas d'Agonia" é o lema da edição 2020 das festas de Nossa Senhora d'Agonia, que todos os anos leva milhares de pessoas a Viana do Castelo. A VianaFestas, que organiza as festividades, apresentou o cartaz esta segunda-feira e um programa alternativo, para as datas de 19 a 23 de agosto, que contempla conteúdos digitais e a apresentação de um filme sobre a festa num "espaço [online] intergeracional".

"Foram as ferramentas que encontramos para viver as nossas festas. E por favor partilhem", apelou Luís Nobre, que recentemente assumiu a presidência da VianaFestas. O também vereador do Urbanismo na Câmara de Viana referiu-se ao cartaz como "arrojado", mas afirmou que o júri apostou nele por se adequar ao momento e ao formato também inédito da festa.

O autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, classificou como um "momento difícil que nem no pesadelo mais horrível poderia imaginar", a decisão de não realizar as festas no figurino habitual. Reconheceu que a opção "irá afetar a economia" do município, mas frisou que, por outro lado, "através dos meios tecnológicos, a festa deste ano vai chegar a muito mais gente". "Preservando a vida que é o nosso bem maior, não deixamos de fazer a nossa festa e de sentir a nossa festa", afirmou, admitindo eventuais dificuldades em "explicar" o novo formato às gentes de Viana. Mas concluiu: "Não me peçam para abdicar das questões da saúde e da preservação da vida".

Para acompanhamento à distância da Romaria d'Agonia, através da Internet, será disponibilizada na página www.festasdagonia2020.com.