Casaco de Goucha leiloado e evento solidário para ajudar Martin

A freguesia de Barroselas, em Viana do Castelo, vai acolher, no dia 20 de novembro, uma "maratona" de atividades em solidariedade com Martin, menino de 13 anos que foi vítima de um acidente numa passagem de nível em Caminha.

Um grupo de cidadãos organizou, com o apoio da Junta de Freguesia, liderada pelo ciclista Rui Sousa, um evento que começará às 9.30 horas e terminará às 4 horas da manhã, no largo da feira da localidade. Durante o dia, decorrerão o leilão de um casaco doado pelo apresentador Manuel Luís Goucha, com base de licitação de 200 euros (a organização já está a receber ofertas), uma feira com venda de vários artigos (de calçado a vestuário, louças, artesanato e outros), e tasquinhas de comida e bebida. Em paralelo, haverá, de manhã, uma caminhada solidária e, à tarde, aulas de dança, defesa pessoal e outras atividades desportivas.

Segundo Sónia Rocha, uma mãe sensibilizada com o caso de Martin, que iniciou a corrente de solidariedade em Barroselas, vão ainda associar-se ao evento, da parte da tarde, tocadores de concertina e cantadores ao desafio, com a participação de Augusto Canário e dos Irmãos Cardoso. Haverá ainda uma concentração motard, com a presença do famoso padre motard Ricardo Esteves de Valença. Oito DJ's vão animar a festa solidária, que começará com um sunset e seguirá em contínuo até de madrugada.

Sónia Rocha fala "numa adesão enorme" ao apelo para ajudar o menino de Caminha, que ficou totalmente dependente na sequência de um acidente numa passagem de nível, em dezembro de 2020. "Um dia estava em casa e a minha filha contou-me a história dele. Fiquei muito chocada. Depois quando ia para o trabalho lembrei-me que podia fazer alguma coisa para ajudar e sem pensar, agi por impulso, enviei mensagem ao presidente da junta, que me apoiou de imediato", contou ao JN, comentando que, "a partir daí, as chamadas e as doações não têm parado". "Só no nosso grupo do WhatsApp somos 60 pessoas. Isto começou por ser uma feirinha e neste momento já está um feirão", concluiu.

Todo o dinheiro angariado reverterá para a causa.

Pela região do Alto Minho e até na Galiza, multiplicam-se as iniciativas solidárias, marcadas para este mês e para dezembro, desde trails e caminhadas a eventos de música.