Casal com dois rapazes teve trigémeos "à procura da menina"

Maria Preciosa Branco, 37 anos, natural de Arcos de Valdevez, deu hoje à luz trigémeos, fruto de uma gravidez espontânea, na maternidade da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Os bebés, Vicente, Margarida e Alice, nasceram cerca das 7 horas de cesariana e encontram-se bem. A mãe é enfermeira no serviço de Ortopedia daquele hospital e secretária da junta de freguesia de Cabreiro, em Arcos de Valdevez.

Contou esta tarde que está feliz e que se sente abençoada pelo nascimento dos seus três filhos com saúde.

"Sempre encarei isto como uma bênção de Deus", disse, contando que já tem dois filhos rapazes, Afonso de 5 anos e Gabriel com 2. E que engravidou por vontade do marido César Queirós, de 43 anos. "Dizem que os nossos meninos são parecidos comigo e o meu marido dizia que queria uma menina para ser parecida com ele. Como na relação matrimonial tem de haver acordo, decidiu-se 'vamos lá à menina'", contou, lembrando que ficou a saber que iria ter três bebés às 12 semanas quando fez a ecografia pelo seu obstetra Domingos Ribeiro. "O meu marido disse: 'ó doutor, hoje não é dia 1 de abril'. E eu só me ria", relatou.

As duas meninas e o menino, nasceram às 33 semanas e 4 dias, com cerca de dois quilos, 1,7 quilos, 1,3 quilos.

"Sempre quis uma família numerosa, mas não pedi tanto. Que Deus nos dê saúde", referiu a mãe, sublinhando um agradecimento "do fundo do coração à equipa do hospital de Viana do Castelo que foi excecional a todos os níveis".

A diretora do serviço de obstetrícia do hospital, Paula Pinheiro, confirma que os recém-nascidos "estão bem e nenhum está ventilado". "A gravidez tripla é pouco frequente tendo aumentado com a reprodução medicamente assistida, fundamentalmente com a FIV, mas que devido às nossas orientações também já diminuiu a sua incidência. Mas neste caso não houve técnicas, foi mesmo uma gravidez espontânea", declarou, acrescentando: "Numa época em que predominam as más notícias, aumento da violência, blocos de parto não assegurados, aumento da ansiedade nas grávidas pelo que se passa no SNS, a guerra na Europa, a pandemia, o aumento da pobreza, e tantas outras coisas, uma notícia positiva é sempre de realçar". E concluiu: "Estou muito satisfeita por todo o trabalho desempenhado pela equipa médica e de enfermagem de obstetrícia e neonatologia, e por tudo ter corrido bem. Temos um casal feliz e três lindos bebés bem. Todos estão de parabéns".