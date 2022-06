Casal concretiza sonho de alojar turistas em terra e no mar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um armador e a mulher investiram 1,5 milhões de euros num novo e original empreendimento na ribeira de Viana do Castelo. São cinco apartamentos inspirados no mar e na cidade, complementados com um iate, também com alojamento, que o pescador descreve como "um cinco estrelas sobre água".

Uma rosa dos ventos incrustada no chão dá as boas vindas a quem entra no novo empreendimento turístico "Atrium Areias", criado pelo armador João Pacheco e a mulher Rosa, na ribeira de Viana do Castelo. São cinco apartamentos inspirados no mar e na cidade, complementados com um iate também com alojamento, que o pescador descreve como "um cinco estrelas sobre água".

O casal sonhou o projeto quando fez uma viagem ao Brasil em 2018 e investiu 1,5 milhões de euros para o tornar realidade.