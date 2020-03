Casamentos no Templo de Santa Luzia adiados devido à Covid-19

O Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no monte de Santa Luzia em Viana do Castelo, um dos locais mais procurados para casamentos na região do Minho, está a adiar todas as celebrações para o verão.

Por agora o primeiro enlace, pós-pandemia, naquele tempo, está marcado para 16 de junho. Para o mês de agosto estão previstos mais de 40 casamentos.

"Está praticamente tudo a ser desmarcado. A primeira celebração que tenho é para 16 de junho. Tudo o que eram marcações de casamentos, batizados e outros, foram desmarcadas ou por iniciativa das próprias pessoas e por minha iniciativa", disse ao Jornal de Notícias o Reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, padre Albino Fonseca, referindo que algumas das cerimónias estão a ser remarcadas para o próximo ano. "Alguns passaram para outubro e novembro, mas, por exemplo, tinha um casamento para 5 de maio de 2020 e os noivos mudaram para 5 de maio de 2021. Esse até foi o que deu menos trabalho. Foi só mudar um algarismo", comentou o sacerdote.

O mês de agosto é por tradição a época dos casamentos no templo de Santa Luzia e o padre Albino Fonseca, diz que chegam a realizar-se ali "três por dia". "Nesta altura há poucos. Até agora adiamos e remarcamos uns 25. Os meses que tem mais são julho e agosto. Então em agosto, já tenho mais de 40", afirma, adiantando que nesse mês "casamentos de segunda-feira a domingo", duas e três vezes por dia.

Devido à pandemia de Covid-19, o templo de Santa Luzia está encerrado ao culto. A última eucaristia de domingo ali celebrada pelo Reitor do Santuário foi a 8 de março.