CDU contesta subida das tarifas de resíduos em Viana do Castelo

A CDU manifestou-se, esta sexta-feira, contra o aumento de tarifas da recolha de resíduos sólidos urbanos em Viana do Castelo. A medida foi aprovada há dias pelo executivo camarário de maioria socialista, com o voto contra da vereadora da CDU e a abstenção dos vereadores do PSD.

Após votação desfavorável, aquele partido divulgou um comunicado, em que acusa o município de "apoiar a estratégia desenvolvida pela Resulima, em prejuízo dos munícipes e das empresas". Em causa estão aumentos de "um a 1,80 euros" para o consumidor doméstico, que se refletem também na fatura de comerciantes e serviços públicos. O autarca de Viana do Castelo, justificou as subidas dos tarifários com o agravamento de "300 por cento" do custo da recolha de RSU para os municípios desde 2020. Passou "de 1,82 euros por tonelada em 2020 para 26.49 euros este ano".

A Resulima é a empresa gestora do sistema de tratamento de resíduos urbanos dos municípios de Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo, que detêm 49% da empresa (os restantes 51% são detidos pela empresa privada EGF).

A CDU acusa: "O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo sustenta a proposta de aumentos das taxas com as decisões da Resulima, escondendo que é accionista da empresa e, tal como os restantes presidentes de Câmara, tem vindo a apoiar a estratégia desenvolvida pela Resulima, em prejuízo dos munícipes e das empresas destes concelhos".

No mesmo comunicado, reivindica "a reversão deste caminho de privatização, com a reconstituição dos serviços municipais de recolha de resíduos e o aprofundamento da relação intermunicipal que não tenha no centro das prioridades o interesse dos privados, mas sim o serviço público, a qualidade de vida e o desenvolvimento dos concelhos e da região".