Celebram Quinta-Feira Santa com rabanadas e peixe frito

Ninguém sabe ao certo explicar a origem da tradição, mas esta cumpre-se há longo tempo e há quem a relacione com a celebração da "última ceia". Na ribeira de Viana do Castelo, a população assinala a Quinta-Feira Santa com peixe frito e rabanadas à mesa. E após a refeição, à noite, percorre as capelas e igrejas da cidade, que habitualmente abrem as portas de propósito para a visita de milhares de pessoas. Reza a tradição que se visitem em número impar, num máximo de sete.

"Na casa dos meus avós, sempre se fez o peixe frito e a bucha [pão] frita polvilhada de açúcar e canela. Faço isto todos os anos, em memória aos meus", contou ao JN Antonieta Brito, de 66 anos, professora reformada, que faz questão de dizer que até nem come fritos, mas que, neste dia específico, abre exceção em nome da tradição, que no seu caso inclui também juntar moedas para deixar esmolas nas capelas que visitar após o jantar.