Cemitério de Darque vai ter o dobro do espaço

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, na quinta-feira, a abertura de concurso público para ampliação do cemitério da vila de Darque.

A obra, com valor base de cerca 335 mil euros e um prazo de execução de meio ano, duplicará o espaço daquela infraestrutura.

Recentemente foi remodelada a envolvente do cemitério, de forma a complementar a nova obra. Foi preparado terreno, com o dobro da área atual do cemitério e criado um novo arruamento com espaço de estacionamento, com capacidade para cerca de 200 viaturas. Esta primeira obra custou 860 mil euros.