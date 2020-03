Centro de rastreio em Viana do Castelo começa a funcionar na próxima semana

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho indicou esta sexta-feira à Lusa o início da próxima semana para a entrada em funcionamento, em Viana do Castelo, de um centro de rastreio à Covid-19, em modelo "Drive Thru".

Em declarações à agência Lusa, o socialista José Maria Costa adiantou que aquele centro de rastreio irá funcionar no parque da Escola Superior de Saúde (ESE), situada nas proximidades do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

José Maria Costa, que é também presidente da Câmara de Viana do Castelo, adiantou que a informação lhe foi transmitida esta sexta-feira pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), que realizou, com recurso a videoconferência, "uma reunião de coordenação com todas as comunidades intermunicipais da região e confirmada pelo presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)".

"Este despiste rápido da doença será realizado em pessoas referenciadas pelas autoridades de saúde e com prescrição médica", sublinhou.

Nestes centros de modelo 'Drive Thru', os pacientes referenciados deslocam-se dentro do veículo ao ponto de recolha sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo assim o risco de infeção em cada colheita.

O objetivo destes centros é o de aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores aos hospitais.

José Maria Costa adiantou que a criação daquele centro se integra na fase de mitigação da pandemia da Covid-19, que entrou em vigor em Portugal à meia-noite de quinta-feira, por determinação da Direção-Geral da Saúde, envolvendo todo o sistema de saúde, público e privado.