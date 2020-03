Centros de diagnóstico móvel na próxima semana em Viana, Ponte de Lima e Valença

Hoje às 10:58 Facebook

Três centros de diagnóstico móvel para a recolha de exames de Covid-19 vão iniciar atividade na próxima semana no distrito de Viana do Castelo.

São centros de modelo "Drive Thru", destinados a pacientes referenciados que se deslocam de automóvel ao ponto de recolha sem entrar em contacto com outras pessoas.

O primeiro iniciará atividade na próxima segunda-feira no parque da Escola Superior de Saúde em Viana do Castelo com o horário de atendimento, todos os dias, das 9 horas às 17 horas. Segundo fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), que avança com os três pontos de recolha em colaboração com os respetivos municípios, "brevemente, ainda no decurso da próxima semana, irá disponibilizar mais dois centros de recolha de exames Drive-Thru um em Ponte de Lima e outro em Valença".

Em todos eles, a realização do teste Covid-19 só poderá ser feita através da prescrição pelo médico de Medicina Geral e Familiar do Centro de Saúde.