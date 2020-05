Cerca de 1500 trabalhadores de lares do Alto Minho testados à covid-19

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) e a Cruz Vermelha Portuguesa fizeram, nos últimos dias, cerca de 1500 testes à Covid-19 a trabalhadores dos lares da região.

Segundo fonte da ULSAM, contactada pelo Jornal de Notícias, foram feitos "1482 testes e estão concluídos 1401". "Os primeiros resultados já estão a ser dados", informou.

As colheitas foram efetuadas pela ULSAM e pela Cruz Vermelha e as análises laboratoriais estão ser realizadas no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e universidades do Minho e do Porto.

No dez concelhos do Alto Minho existem 60 lares.