Cerimónias fúnebres de bispo emérito de Viana decorrem na sexta-feira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Diocese de Viana do Castelo lamentou esta tarde a morte do seu antigo bispo, D. José Augusto Pedreira, e informou que as exéquias fúnebres vão realizar-se sexta-feira, pelas 15 horas na Sé Catedral da cidade.

D. José Pedreira morreu esta quarta-feira de manhã, aos 85 anos, no hospital de Braga. Foi bispo da Diocese de Viana do Castelo entre 1997 e 2010, tendo sido sucedido por D. Anacleto Oliveira, que morreu a 18 de setembro deste ano, num acidente de automóvel, quando regressava a Viana, após umas férias no Algarve.

"No momento em que ainda recordamos de forma viva a partida repentina de D. Anacleto Oliveira, a Diocese comunica o falecimento do seu Bispo Emérito D. José Augusto Martins Fernandes Pedreira, seu antecessor, ao final desta manhã", reagiu a Diocese de Viana do Castelo, em nota publicada esta tarde. "Neste mesmo espírito, depois de ouvido o Colégio de Consultores, Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, Administrador Diocesano, informa que as exéquias terão lugar no dia 16 de outubro, sexta-feira, pelas 15 horas na Sé Catedral de Viana do Castelo, indo o féretro, posteriormente, a sepultar no Cemitério da Ordem Terceira desta mesma cidade", pode ler-se.

A Diocese informa ainda que "esta quinta-feira, os restos mortais estarão já disponíveis para a oração pública e responsável dos fiéis, ocorrendo, pelas 21.30 a recitação da hora canónica de Completas". Na sexta-Feira, dia 16 de outubro, realiza-se a hora de Laudes pelas 9.30 horas.

D. José Augusto nasceu a 10 de abril de 1935 em Gondomil, Valença do Minho. Foi ordenado padre a 12 de julho de 1959 e ordenado bispo a 19 de março de 1983. De 1983 a 1997 foi bispo auxiliar do Porto. De 1997 a 2010 desempenhou a missão de bispo diocesano de Viana do Castelo, tendo sido sucedido por D. Anacleto Oliveira, que falecido, aos 74 anos de idades, num acidente de viação há menos de um mês.