Chafariz da Praça da República de Viana reabilitado em 2020

O emblemático chafariz da Praça da República, em Viana do Castelo, vai ser alvo de obras de reabilitação no próximo ano.

O presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, anunciou esta quinta-feira na reunião do executivo que a peça, com 460 anos de existência e classificada como Património Nacional, necessita de intervenção a vários níveis.

Em causa estão "patologias da pedra" que afetam o chafariz, a necessidade de substituição da tubagem interior e da consolidação da estrutura. "De acordo com especialistas na área, é necessário que o chafariz seja totalmente desmontado para ser tratado e voltar a ser recolocado. Isto obedece a um projeto técnico específico, não só de consolidação da estrutura como de tratamento das patologias do granito, com o acompanhamento da Direção Regional de Cultura do Norte", disse o autarca, informando que se trata de "um processo complexo", e que, dada a classificação daquele monumento, a obra também carece de validação da Direção Geral do Património Cultural.

"Já colocamos uma verba no orçamento do próximo ano para essa execução e estamos a concluir o caderno base da especificação técnica, de acordo com os elementos que nos foram chegando, sobre o que se vai fazer em termos de obra de conservação e restauro", adiantou José Maria Costa, concluindo: "Lançaremos concurso por forma a que no próximo ano tenhamos o chafariz reabilitado".