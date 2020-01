Choque em cadeia cortou A28 em Viana e provocou três feridos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:34, atualizado às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão envolvendo um autocarro, um veículo pesado de mercadorias e três ligeiros, pelas 12.05 horas, na autoestrada A28 em Viana do Castelo, causou três feridos.

O acidente ocorreu no sentido norte/sul, nas proximidade da saída de Outeiro, naquela autoestrada.

Segundo o comandante dos Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, as vítimas são três mulheres, que foram encaminhadas em ambulâncias para o hospital local. "Duas delas aparentam ferimentos ligeiros e uma terceira está ainda em avaliação. Há alguns danos materiais. Um dos carros ficou irrecuperável", declarou, referindo que o acidente se pode ter ficado a dever "ao nevoeiro cerrado" que se faz sentir naquela zona.

O autocarro envolvido no acidente transportava passageiros que "apesar de assustados, permanecem no interior da viatura".

O trânsito na autoestrada A28, que liga Viana do Castelo à cidade do Porto, esteve cortado no sentido norte/sul, na freguesia de Outeiro, até às 13.41 horas.

Para o local foram mobilizadas as corporações de Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, de Caminha, Vila Nova de Cerveira e Vila Praia de Âncora, num total de 34 operacionais com 13 veículos.

No socorro estão também envolvidos elementos da GNR e concessionária Norte Litoral.