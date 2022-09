Ciclo do orgão percorre igrejas de Viana do Castelo em outubro

Seis concertos, marterclasses e um encontro de organistas paroquiais compõem o programa da 2.ª edição do Ciclo do Orgão, que vai decorrer de 1 a 9 de outubro em Viana do Castelo.

O evento apresentado, esta quarta-feira à tarde, em conferência de imprensa, percorrerá igrejas locais levando músicos a tocar em seis dos 22 orgãos existentes naquele concelho.

Segundo o padre Tiago Rodrigues da organização, farão parte da programação todos os instrumentos que atualmente oferecem condições de serem utilizados. "Viana do Castelo tem 22 preciosidades, dezasseis das quais estão silenciados, se calhar há mais de meio século, mas acreditamos que alguns estão no seu estado original. Seis dos quais vão ser utilizados neste ciclo", afirmou o sacerdote, referindo que nos concertos aqueles instrumentos, que remontam ao século 18 e 20, vão ser acompanhados por outros como trompete barroco, flauta transversal e teclado, ou coro e soprano. No dia 5, haverá uma visita guiada aos Orgãos de Viana do Castelo.

O ciclo, organizado pelo Secretariado de Liturgia da Diocese de Viana do Castelo, conta com o apoio da câmara municipal, começa no dia 1 de outubro na Igreja da Misericórdia, com orgão a solo por Fernando Miguel Jalôto. Segue no dia 2, com orgão e trompete barroco na Igreja Paroquial de Serreleis, com António Pedrosa e João Milheiro. A 5 de outubro, o orgão de 329 tubos da Igreja de São Domingos, receberá Dio Zão e o Coro de Pequenos Cantores de Esposende. No dia 7, na Igreja Paroquial de Areosa, tocará o orgão Bruno Teixeira, acompanhado pela soprano Daniela Matos, no dia seguinte o ciclo continua na Igreja de Nossa Senhora d'Agonia, com orgão e flauta transversal, por André Bandeira e Olavo Barros. Encerra no dia 9 na Cadetral de Viana do Castelo, com Ricardo Toste e os Moços do Coro.

De 1 a 8, entre as 10 horas e as 12.30 horas, haverá masterclasses na Academia de Música de Viana do castelo, com Samuel Pinto. E no dia 8, decoerrá na Igreja de Serreleia o encontro de organistas paroquiais da Diocese. O Bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, louvou esta quarta-feira, a iniciativa de colocar "instrumentos criados para o culto", ao serviço da cultura. "Este ciclo de orgão, que tem a componente de estar ligado a outras expressões, é uma grande iniciativa para Viana do Castelo e poderá ter uma expressão muito mais abrangente, e dar a ver a riqueza que está nas igrejas, nos monumentos e em orgãos", declarou, acrescentando que nas igrejas da Diocese existem "muitos orgãos históricos a precisar de serem recuperados".

"Penso que este ciclo vai-nos ajudar a despertar para estas riqueza", sublinhou.

O autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, destacou o facto de aquele ciclo "valorizar o património e os músicos" daquele município, envolvendo as paróquias, as igrejas e a Academia de Música.