Cidade de Viana enfeitada com dois mil vasos de flores

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

As varandas e fachadas de edifícios do centro histórico de Viana do Castelo estão a ser enfeitadas com flores.

A iniciativa da Câmara Municipal, "Florir o Centro Histórico - Reforçar a Identidade e a Pertença dos Vianenses", prevê a colocação de dois mil vasos floridos, vindos do Horto Municipal de Viana do Castelo. Proprietários e arrendatários da cidade podem aderir.

Segundo comunicado da Autarquia, a primeira fase começou pelas varandas e fachadas da Praça da República, Passeio das Mordomas da Romaria, Largo Histórico do Minho, e ruas Aurora do Lima, da Bandeira, da Picota e Manuel Espregueira (troço até à interceção com a Avenida dos Combatentes).

Estão abrangidas para já cerca de 300 habitações, prevendo-se a colocação de aproximadamente 2000 vasos de flores.