Cimeira ibérica em Viana já em preparativos passa para novembro

A próxima cimeira ibérica, que inicialmente esteve prevista para outubro em Viana do Castelo, deverá realizar-se nos primeiros dias de novembro, apurou o JN.

Questionado hoje pelos jornalistas, no final de uma reunião do executivo, o presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, adiantou que "já decorrem os preparativos" para o evento. Referiu, contudo, em relação à data que se remeterá ao silêncio "até sexta-feira, dia 7 de outubro.

Recorde-se que a próxima cimeira ibérica tem vindo a ser preparada, nos últimos dias, pelos municípios dos dois lados da fronteira, que esperam que aquele seja palco de resoluções consideradas determinantes para o desenvolvimento da Eurorregião Norte de Portugal e Galiza, tais como um projeto concertado de ferrovia de alta velocidade, e até o estatuto do trabalhador transfronteiriço.

A iniciativa deverá reunir representantes dos governos português e espanhol, ao mais alto nível, no espaço do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Poderá incluir um programa paralelo com visitas em vários pontos dos distritos de Viana e Braga, nomeadamente a instituições e empresas. Uma delas a fábrica de vacinas de Paredes de Coura, da biofarmacêutica galega Zendal.