Cinco autarcas do Minho e mais de 800 pessoas em protesto contra o lítio

Sob o lema "O Minho Unido contra as Minas", mais de oito centenas de manifestantes percorreram o centro de Viana do Castelo para avisar "os que pretendem esventrar as serras" que não querem mais exploração de lítio na região.

Mais de 800 pessoas juntaram-se, este sábado de manhã, ao protesto "O Minho Unido contra as Minas", organizado por quatro movimentos cívicos minhotos contra a exploração de lítio, em Viana do Castelo.

A manifestação, em marcha pelo centro da cidade, contou com a presença de cinco presidentes de câmara: Cerveira, Paredes de Coura, Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

"Litoral e interior unidos derrotam as minas sem partidos" foi umas das faixas exibidas no protesto, animado por ranchos folclóricos, bombos, gigantones e artistas populares como Quim Barreiros e Augusto Canário.