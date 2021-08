Cinco crianças em hipotermia resgatadas do rio Lima

Cinco crianças com idades entre 14 e 10 anos, foram, esta terça-feira, resgatadas sãs e salvas do rio Lima, em Darque.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as vítimas foram retiradas da água "em hipotermia" e foram transportadas para o hospital de Viana. Foram consideradas feridos leves.

O incidente ocorreu cerca das 15 horas, tendo o primeiro alerta sido dado "para uma criança em dificuldades" no rio, junto à ponte Eiffel. Ao chegar ao local os meios depararam-se com mais quatro em apuros "mas foram logo retiradas da água".

Segundo testemunhas no local, o salvamento contou com o auxílio de uma embarcação de recreio que se encontrava na zona e interveio de imediato.

A operação foi dificultada pela existência de vedação do acesso à Capela, com pilaretes metálicos e de madeira. Os primeiros terão mecanismo que permite a passagem de veículos, mas os de madeira tiveram de ser derrubados para dar passagem às ambulâncias.

Estiveram envolvidos no socorro 29 operacionais com sete viaturas e três botes dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana e da Polícia Marítima.