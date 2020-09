Colaboradores de lar de Viana com bebé infetado testaram negativo

No Lar de Santa Teresa, em Viana do Castelo, onde um bebé de 16 meses acusou positivo esta segunda-feira, os testes efetuados a 25 colaboradores deram negativo.

A informação é avançada pelo Presidente da Direção do lar, Augusto Parente, que adianta também que "o estado de saúde da criança infetada está a evoluir favoravelmente".

O caso do bebé determinou o encerramento de uma das quatro salas da creche, e também o confinamento de mais 13 crianças com idades entre um e dois anos, e seis funcionários.

De acordo com Augusto Parente, "a sala poderá reabrir no próximo dia 22". Os pais das crianças que frequentam a creche foram contactados pela DGS e estão em contacto com o Delegado de Saúde do Alto Minho.