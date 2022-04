Um ferido grave e um leve foi o resultado de uma colisão rodoviária, esta manhã cerca das 9.20 horas, na Estrada Nacional 308, em Vila de Punhe, Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana, um homem com cerca de 60 anos sofreu ferimentos graves. A via foi cortada. Ambas as vítimas tiveram de ser desencarceradas.

Prestaram socorro 13 operacionais com cinco viaturas dos Sapadores, INEM e GNR.