Mulher ferida em colisão que cortou A28 em Viana do Castelo

Uma colisão entre dois automóveis na A28, em plena ponte nova, Viana do Castelo, obrigou ao corte das vias. Uma mulher ficou em estado grave.

O acidente obrigou ao corte total da autoestrada, estando, pelas 17.20 horas, encerrada apenas uma das vias (sentido Viana-Porto).

De acordo com o Comandante dos Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, tratou-se de uma colisão de duas viaturas, seguida do capotamento de uma delas, da qual resultou uma vítima. A mulher foi transportada para o hospital de Viana do Castelo com ferimentos graves.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o acidente foi dado às 16.25 horas. Estão envolvidos nas operações de socorro 20 operacionais e sete viaturas, duas das quais de desencarceramento, dos corpos de Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, e três patrulhas da GNR.