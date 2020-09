Colisão com ambulância faz oito feridos e corta estrada em Viana

A Estrada Nacional 13 foi cortada ao trânsito, em Carreço, Viana do Castelo, após a colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e um veículo ligeiro. Há oito feridos

Oito pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, e foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo, após uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e um veículo ligeiro de passageiros, na EN13, em Carreço.

Entre os feridos há algumas crianças, uma delas com dois anos de idade, apurou o JN.

Devido ao acidente, a EN 13 foi cortada ao trânsito, em Carreço. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foi preciso realizar uma lavagem de pavimento antes da reabertura da via, o que aconteceu pelas 15.12 horas.

O acidente ocorreu às 13.36 horas e participaram nas operações de socorro 21 operacionais e 10 veículos dos Bombeiros de Caminha, Vila Praia de Âncora e Sapadores de Viana do Castelo. Também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, a Cruz Vermelha de Neiva e Viana e a GNR estiveram no local.