Companhia de Viana do Castelo transmite uma peça de teatro por dia no YouTube

O Teatro do Noroeste de Viana do Castelo está a transmitir no Youtube uma peça teatral todos os dias. Desde 16 de março e até 9 de abril, pelo menos, a companhia tem programadas transmissões de espectáculos para público de todo o Mundo.

A iniciativa "O Teatro do Noroeste Em Sua Casa" surgiu como resposta ao cenário de pandemia, com confinamento geral da população. Serve também para assinalar o Dia Mundial do Teatro.

Neste âmbito, a companhia vai também publicar leitura de uma mensagem alusiva à efemeride pelos seus atores que se encontram em teletrabalho.

A programação para o dia 27 de março inclui a transmissão de três criações: "Salta Para o Saco" (2006), com encenação de Elisabete Pinto; "Perdição" (2017) com encenação de Fernando Gomes e "A Estalajadeira" (2018), com encenação de Ricardo Simões.