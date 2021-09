Condutora de 85 anos despista-se e invade Praça da República

Ana Peixoto Fernandes e Nuno Dantas Hoje às 11:43, atualizado às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma condutora de 85 anos despistou-se e invadiu, esta manhã, com o carro a Praça da República em Viana do Castelo, destruindo floreiras de ferro e espalhando destroços pelo local.

A idosa não terá sofrido ferimentos de maior, mas o acidente causou grande aparato e danos materiais.

De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana, a idosa "teve de ser desencarcerada mas sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi assistida no local". As causas do acidente, que provocou grande aparato e danos materiais, são desconhecidas e vão ser investigadas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca 10.48 horas, e a a vitima teve de ser desencarcerada, porque a viatura tombou e ficou de lado.

Prestaram socorro 11 operacionais com 4 veículos dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana, meios do INEM e da PSP.