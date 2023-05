Confraria de Nossa Senhora da Agonia preside às festas de Viana

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou hoje que a presidência da Comissão de Honra da Romaria d' Agonia de 2023, será delegada à Real Irmandade da Confraria de Nossa Senhora da Agonia. A função já foi assumida noutras edições por figuras como Amália Rodrigues.

A presidência da comissão de honra da Romaria da Agonia é uma função que, por inerência, cabe ao presidente da Câmara de Viana do Castelo, mas que "há mais de duas décadas é delegada em figuras que contribuem para a promoção do concelho e das festas", como aconteceu com a fadista Amália Rodrigues, o antigo embaixador Francisco Seixas da Costa, a artista plástica Joana Vasconcelos, entre outros.

Segundo autarca Luís Nobre, a proposta da sua responsabilidade, visa "o reconhecimento do trabalho e dedicação na dinamização e na organização da rainha das romarias".

"Em 2023, celebram-se 200 anos do surgimento da romaria, conforme atesta Francisco Sampaio no Pedido de Declaração de Interesse Turístico da Romaria d"Agonia. Cumprem-se também 240 anos (1783) do início da realização de missa ao dia 20 de agosto, a sagrada Confraria dos Ritos concedeu faculdade e licença para todos os anos se celebrar (...), ano dia 20 de agosto, uma missa solene" , informa a autarquia, numa nota publicada na página do município.

"Curiosamente, também este ano, se cumprem os 130 anos (1893/2023) que foram incorporados os "Zabumbas e Zés-Pereiras" (Cabeçudos e gigantes) na festividade. Relativamente à Igreja de Nossa Senhora d"Agonia, assinalam-se 150 anos sobre a ampliação da elegante frontraria do templo, da autoria de André Soares, e do dobramento de altar", acrescenta a autarquia.