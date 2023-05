Construção de acesso rodoviário e nova ponte em Viana do Castelo vai avançar

O presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, anunciou esta segunda-feira que, na próxima semana, deverão avançar trabalhos de sondagem no terreno para a construção de uma nova ponte sobre o rio Lima e de uma nova via de ligação entre o Vale do Neiva e o nó da autoestrada A28 (Porto-Vila Nova de Cerveira).

Segundo o autarca, estas obras já têm garantido um financiamento de cerca de 24 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas, nesta altura, está a ser negociado com o Ministério da Coesão Territorial um reforço da verba, para suportar a construção da futura travessia.

Esta segunda-feira, o executivo municipal aprovou a declaração de reconhecimento de interesse municipal, tanto da ponte sobre Lima, entre as Estradas Nacionais 203 em Deocriste e 202 em Nogueira, como do novo acesso rodoviário do Vale do Neiva. As obras são para concretizar até dezembro de 2025.

"Segue-se concluir o levantamento cadastral que já está no terreno e as sondagens, que começarão em princípio na próxima semana. São duas ações determinantes para fecharmos o projeto de execução e a partir daí levar a reunião de câmara a aprovação dos projetos e a abertura dos procedimentos concursais", declarou Luís Nobre aos jornalistas, no final da reunião camarária, onde as declarações de interesse municipal das empreitadas, foram aprovadas por maioria, com os votos do PS e PSD, e abstenções da CDU e CDS, no caso da ponte, e do CDS no caso do acesso.

De acordo com o presidente da câmara de Viana do Castelo, em simultâneo, será necessário efetuar "o pedido de utilidade pública para iniciar o processo de expropriação de todas as parcelas que são necessárias, quer à construção da travessia sobre o rio Lima, quer da nova via de acesso ao Vale do Neiva".