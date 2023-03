Contestado fim do desconto para utilizadores "não intensivos" do autocarro Viana-Porto

Os utentes da carreira que faz a ligação rodoviária entre Viana do Castelo e o Porto estão a contestar, esta sexta-feira, o cancelamento do "cartão desconto residente" aos passageiros que não cumpram "perfil de utilizador intensivo" daquele autocarro.

A decisão foi tomada pela câmara de Viana do Castelo que, em janeiro deste ano, passou a custear as viagens dos residentes, como forma de compensar o fim dos passes sociais naquele percurso.

Um grupo de utentes anunciou hoje em comunicado que os passageiros começaram estes dias a ser notificados de que vão perder o desconto a partir da próxima semana.

"A partir do dia 2 de abril, de acordo com notificação remetida por correio eletrónico pelos serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo e por determinação da Srª. Vereadora da Mobilidade da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Engª. Fabíola Oliveira, todos aqueles que, embora cumprindo com os critérios de atribuição do referido 'Cartão de Desconto Residente', nomeadamente residir no município de Viana do Castelo e trabalhar, estudar ou deslocar-se para tratamentos no IPO, mas não configuram 'o perfil de utilizador intensivo', vão ver os seus cartões cancelados e consequente não atribuição do respetivo desconto", informa o comunicado, assinado por 12 utentes, com Tiago Bonito à cabeça.

O documento revela ainda que o município invoca que, após emissão do cartão de residente que atribui um desconto direto no expresso Viana do Castelo - Porto - Viana do Castelo, "verifica-se que a utilização efetuada do mesmo não atingiu o número de viagens suficientes para os quais o mesmo foi criado".

Os utentes consideram que a decisão "é perfeitamente injusta, injustificada e carecida de qualquer razoabilidade". E dão como exemplo "o município de Esposende que "teve a perceção do grave problema de mobilidade com que os seus munícipes se depararam e rapidamente encontrou uma solução que tem levado a que, semana após semana, surjam novos passageiros que entram em Esposende munidos do respetivo cartão de residente - sem qualquer obrigatoriedade mínima de utilização do serviço".

O Jornal de Notícias contactou a câmara de Viana do Castelo para obter declarações sobre o assunto, mas não obteve resposta até ao momento.

Recorde-se que a supressão da carreira entre Viana do Castelo e o Porto, com o inerente fim dos passes sociais, a partir de 1 de janeiro de 2023, levou os municípios de Viana do Castelo e Esposende a custear os bilhetes para os residentes.

Os passageiros do serviço Expresso passaram a beneficiar de uma tarifa especial, até ser criado um cartão de residente, que permite fazer a viagem Viana do Castelo-Porto, por 2 euros, em vez de 6,5 euros, e a de Esposende-Porto, também por 2 euros em vez de 6 euros.