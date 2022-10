Conversor para explorar energia das ondas instalado em novembro na Aguçadoura

O projeto de exploração de energia das ondas da sueca CorPower, sediada no porto de Viana do Castelo, deverá avançar no próximo mês para testes em ambiente real, com a instalação do primeiro conversor no mar ao largo da Aguçadoura, Póvoa de Varzim. Ao dispositivo (modelo C4), deverá seguir-se a instalação até 2025 de outros três de nova geração (C5).

O futuro parque deverá, já com os quatro conversores em plena atividade, fornecer energia suficiente para abastecer "cerca de mil casas". O objetivo da empresa do grupo Corpower Ocean é viabilizar comercialmente a energia das ondas.

"A nossa intenção é que Portugal seja aquilo que foi a Dinamarca na altura em que a indústria do vento nasceu", declarou hoje o diretor da Corpower, Miguel Silva, no âmbito de uma visita do Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, onde foi dada a conhecer a gigantesca máquina a instalar na Aguçadora "a meio de novembro".

Miguel Silva recordou o nascimento das eólicas "na crise petrolífera dos anos 70", em que o Governo dinamarquês concedeu "apoios massivos ao desenvolvimento de fontes renováveis". "O vento foi a escolha óbvia e a Dinamarca cresceu e é hoje o berço da energia eólica. E nós podemos ser agora a Dinamarca das ondas, o berço de um novo produto e principalmente o local onde se venceu o desafio de aceder à quantidade de energia que o mar tem armazenada", referiu o responsável da CorPower, considerando que o "mar é uma bateria gigante com energia quase infindável", mas a sua exploração comercial "tem tido alguns fracassos".

Isso mesmo tem provocado a derrapagem do projeto sueco, que previa instalar o primeiro conversor em janeiro deste ano e só agora reuniu condições de o concretizar. "Acreditar na energia das ondas não é fácil", admitiu Miguel Silva, adiantando que na Aguçadoura estão já instalados "o cabo e a âncora" da estrutura que acolherá o conversor no próximo mês para testes durante um ano.

Aquele responsável, declarou também que a CorPower está também a procurar aliar-se a outras fontes renováveis, como as eólicas offshore para formar "uma simbiose" capaz de fornecer o mercado de uma forma estável e competitiva.

O parque WindFloat, composto por três turbinas, instalado ao largo de Viana do Castelo, é um dos locais que a empresa sueca tem em vista para concretizar "um mix" energético. "É o local de eleição para um parque pré-comercial. Temos a infraestrutura subterrânea, o know-how da Aguçadoura a poucos quilómetros daqui e a oportunidade de tirar partido das sinergias a nível de operação e manutenção", comentou, concluindo que já existem "contactos e algumas ideias bem maturadas" para avançar com a aliança.

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, adiantou que espera que aquele projeto "faça parte do mix energético que o país está a preparar" para fazer face às alterações climáticas e cumprir "o desígnio nacional" de instalar "10 GW de potência de energias renováveis oceânicas até 2030".

"Temos também a enorme expectativa de que este projeto seja demonstrativo a nível internacional. Viana do Castelo já teve um projeto demonstrativo de energia eólica flutuante, com as primeiras plataformas europeias e que hoje serve de referência. E esperamos que este siga esse percurso", disse, manifestando ainda o desejo que "nos próximos concursos [para novos promotores na área das renováveis], o primeiro dos quais ainda no final deste ano, possam aparecer bons projetos, com inovação e tecnologia".

Satisfeito com o desenvolvimento do projeto da CorPower, José Maria Costa, considerou que em Viana do Castelo foi criado um novo conceito em torno da energia alternativa. "Fala-se muito nas ilhas energéticas, eu diria que em Viana se desenvolveu um novo conceito que é o dos arquipélagos energéticos, que pode ser a utilização da energia eólica flutuante com a energia das ondas e produção de hidrogénio", disse.