Coração de sal criado no centro de vacinação de Viana do Castelo

Gente da Ribeira de Viana do Castelo vai, esta terça-feira, criar um coração de sal no Centro de Vacinação daquele município. A iniciativa é uma homenagem aos profissionais de saúde e assinalam as festas da cidade, que este ano vão decorrer ainda sem o programa tradicional completo por causa da pandemia.

Segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pela Comissão de Festas, "as quase 1.000 pessoas que são diariamente vacinadas contra a covid-19 no Centro de Vacinação de Viana do Castelo e as dezenas de profissionais de saúde que ali trabalham vão ser surpreendidas esta terça-feira com um tapete de 7,5 metros quadrados, confecionado com 100 quilos de sal por elementos da Ribeira".

"É uma homenagem que fazemos todos nós ao processo de vacinação, aos profissionais de saúde que são tão dedicados e que têm assumido um papel exemplar nesta pandemia, e às pessoas que vão ali ser vacinadas porque reconhecem que é única arma que verdadeiramente temos contra a doença", afirma o presidente da Comissão de Festas da Romaria de Nossa Senhora d"Agonia.

Com sal tingido, como é tradição na Ribeira de Viana para confeção dos tapetes durante as festas para receber a Procissão da Senhora d'Agonia, será criado um "Coração" de Viana do Castelo, em tons de vermelho e branco.

"Este ano voltamos a não ter os tapetes na Ribeira, preparados com aquele afinco e bairrismo pelos seus moradores, durante toda a noite, como bem conhecemos. Mas confiamos que em 2022 vamos fazer a festa a dobrar. Até lá temos estes pequenos momentos, que representam a grandiosidade da Romaria, neste caso em forma de agradecimento", refere António Cruz.

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo está instalado no Pavilhão Desportivo Nicolau Veríssimo, na Meadela.

A Romaria d"Agonia vai decorrer de 19 a 22 de agosto, com momentos com público no Centro Cultural da cidade, entre eles eucaristias, a Festa do Traje e concertos de Canário e Amigos, Sons do Minho, Orquestra Popular Sopro de Cordas de Outeiro e um Festival de Folclore.

Inclui também programa online com lançamento de conteúdos audiovisuais sobre o Desfile da Mordomia, revistas de gigantones e cabeçudos, Cortejo Histórico Etnográfico, tapetes de sal da Ribeira, Procissão ao Mar e Serenata (fogo de artifício).

No Campo d"Agonia, desde o fim de semana passado, estão instalados 11 espaços de "comes e bebes". A Comissão de Festas "submeteu ainda à Direção-Geral da Saúde um pedido para instalação e funcionamento, também no Campo d"Agonia, de um número limitado de divertimentos infantis".