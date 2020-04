Coro virtual de Viana e Paredes de Coura assinala 25 de Abril a cantar "Acordai" de Lopes Graça

Um coro virtual da Academia de Música de Viana do Castelo, com 160 elementos, assinalou este 25 de Abril, a cantar "Acordai" de Fernando Lopes Graça.

Quatro coros, ex-alunos, alunos e pais, com idades dos 11 aos 60 anos de idade, cantaram a partir de casa em vários pontos do continente e ilhas. As gravações foram compiladas num só vídeo que foi divulgado à meia-noite deste 25 de Abril nas redes sociais das Câmaras Municipais de Viana do Castelo e Paredes de Coura e da própria Academia de Música.

"A ideia foi juntar várias gerações num coro virtual, nesta altura de pandemia, para assinalar o 25 de abril", explicou Vítor Lima, coordenador do projeto, referindo que "Acordar" foi escolhida por ser "uma obra escrita em 1953, uma canção heróica que é um ícone do 25 de abril".

"A letra é intemporal e é uma música com muita força, cantada nas manifestações. É das obras corais mais conhecidas mesmo lá fora", acrescentou.

O projeto tem direção musical de Vitor Lima, mistura e masterização de Paulo Miranda e produção de Flávio Cruz e Luís Matadouro.