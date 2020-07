CorPower Ocean investe 16 milhões para produção de energia das ondas em Viana do Castelo

Hoje às 17:19 Facebook

A tecnológica CorPower Ocean está a investir 16 milhões de euros num centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em Viana do Castelo para desenvolver conversores de energia das ondas, informou esta terça-feira a Câmara local.

Em comunicado, a Câmara da capital do Alto Minho diz que a "CorPower Ocean e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) chegaram a acordo para desenvolver a instalação de energia oceânica no porto comercial de Viana do Castelo". "A APDL proporcionará espaço para o fabrico, montagem e manutenção de conversores de energia das ondas à escala comercial", adianta o município presidido pelo socialista José Maria Costa.

Em causa está o projeto considerado "pioneiro", designado por HiWave-5. "Este projeto está em linha com os objetivos de sustentabilidade europeus e é um passo considerável para a descarbonização e a implementação em grande escala de energia limpa. Pretendemos servir de exemplo para outros portos europeus, no que diz respeito à utilização das infraestruturas existentes para fins semelhantes", afirma a administração da APDL, citada naquela nota.

