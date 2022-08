Corrida aos artigos regionais para usar na festa d'Agonia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Camisas, lenços e peças bordadas com motivos tradicionais são moda estes dias em Viana do Castelo. Até o bispo e personalidades locais as usam na romaria, que começa esta quarta-feira e se prolonga até domingo.

Conceição Pimenta, proprietária da Casa Sandra - Bordados de Viana, uma das principais lojas de artigos regionais da cidade de Viana do Castelo, teme que, na altura das festas d"Agonia, que começam amanhã e terminam domingo, já não tenha produto para vender.

A corrida às peças para usar durante a romaria por gente da terra e de fora é tradição há já muito tempo, mas este ano, após dois sem festividades por causa da pandemia, explodiu. Camisas, lenços e peças bordadas com motivos tradicionais são moda por estes dias em Viana, e até o bispo e personalidades locais as usam.