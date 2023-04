Cravos, Zeca Afonso e motas na manifestação de professores em Viana do Castelo

Cerca de três centenas de professores protestaram, esta quinta-feira, no centro da cidade de Viana do Castelo, descendo a avenida principal, num desfile encabeçado por um grupo de motas.

Na manifestação distrital, convocada por nove sindicatos, muitos docentes empunharam cravos, exigindo "respeito" pela classe e pela escola pública. O momento de discursos dos representantes sindicais foi antecedido por músicas de Zeca Afonso e cânticos. O protesto culminou com todos os manifestantes a sentarem-se em silêncio, durante 6,623 minutos (que simbolizam os seis meses e 23 dias de serviço que os professores querem ver devolvidos), entoando depois o hino nacional em uníssono.

"Este é mais um momento de luta, porque a encenação das negociações continua e é a luta dos professores que tem obrigado a que estas aconteçam. Hoje é precisamente um dia em que elas estão a acontecer", declarou Nuno Fadigas, da Fenprof, considerando que "há esperança" que estas cheguem a bom porto.

Rosa Santos, da Federação Nacional da Educação (FNE), disse que a participação de motas na manifestação em Viana do Castelo, tem um significado simbólico. "O senhor ministro da Educação e o primeiro-ministro usam agora muito um termo que é a aceleração. Acelerar as progressões e carreiras, desacelerar a inflação... Por isso, convidamos um grupo de motards, incluindo professores motards, para demonstrar que a aceleração que o Ministério apregoa não passa de uma palavra", explicou a sindicalista. "Ao contrário das motas, que quando estão a circular ganham velocidade, nós verificamos que a nossa carreira está estagnada há muito tempo", acrescentou.

O protesto distrital começou cerca das 15 horas, junto à estação de caminhos-de-ferro de Viana, e terminou por volta das 18 horas, depois de os professores terem desfilado desde a avenida dos Combatentes até à Praça da Liberdade, onde decorreu uma concentração, com música de intervenção e palavras de ordem. "Não paramos", ouviu-se.

Nuno Fadigas e Rosa Santos sinalizaram que "há esperança", nesta altura entre os docentes, que o presidente da República vete o diploma dos concursos.

"Sabemos que colocou algumas questões antes da promulgação do decreto, o que mais uma vez prova a eficácia da luta", disse Nuno Fadigas. "Como é que podem pensar que vão ter professores para todos os alunos, se não investem nesta profissão? Neste momento, temos 53 professores para acabarem o curso, quando são necessários 1500. A curto prazo mais de 60 mil alunos não terão professor a uma disciplina. Isto é inaceitável", completou Rosa Santos.

Marcou presença na jornada de luta o professor Luís Sottomaior Braga, que recentemente esteve cinco dias em greve de fome pela Educação.

"A ideia que o Governo tem que os professores vão parar é falsa", afirmou o docente, com cravo vermelho ao peito. Sobre o desejado veto do diploma dos concursos pelo presidente da República, Luís Braga considerou que Marcelo Rebelo de Sousa "fez perguntas muito certeiras e vai tirar uma conclusão lógica, no sentido político e da vida das escolas". "Estamos esperançosos [no veto], até porque seria um afetuoso para com a vida dos professores", concluiu.