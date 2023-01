Criada associação de municípios para proteger a Serra d'Arga

Os municípios de Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima formalizaram este sábado a criação de uma Associação de Municípios da Serra d"Arga (AMSA).

Segundo comunicado divulgado pela câmara de Viana do Castelo, a nova associação terá sede no Centro Cultural de Dem, freguesia serrana no concelho de Caminha, e tem como objectivo principal "a criação e gestão da área protegida" daquele território.

"É uma Pessoa Coletiva de Direito Público de natureza associativa e âmbito territorial e visa a realização de interesses comuns aos municípios que a integram, tendo como fim principal a criação e gestão da área protegida da Serra d"Arga, bem como a promoção ambiental, a valorização da natureza e da vida ao ar livre", informa o comunicado divulgado este sábado, adiantando que a nova associação dos quatro municípios abrangidos pela serra "pode, ainda, prosseguir como fins complementares: promoção de políticas conjuntas de turismo, lazer, animação, formação, emprego, inclusão, sustentabilidade, inovação, competitividade e internacionalização da economia".

Assim como promover "a valorização das atividades agroflorestais, do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental dos territórios abrangidos, a articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal e o planeamento das atuações de entidades públicas de caráter supramunicipal".

De acordo com o mesmo comunicado, aqueles objetivos deverão concretizar-se "através do regulamento de gestão da área de Paisagem Protegida Regional da Serra d"Arga; do Plano de Gestão da Serra d"Arga; da realização de estudos, planos, programas e projetos, mormente os que sejam passíveis de cofinanciamento; da elaboração e apresentação de candidaturas no âmbito de fundos da União Europeia ou nacionais; e de ações e intervenções no território, de acordo com os seus fins".

A Serra d"Arga abrange uma área de 10 mil hectares nos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Viana do Castelo e Ponte de Lima, dos quais 4.280 hectares se encontram classificados como Sítio de Importância Comunitária.

Cerca de 90% dos 10 mil hectares da Serra d"Arga distribuem-se pelos concelhos de Viana do Castelo e Caminha, 8% no concelho de Ponte de Lima e os restantes 2% em Vila Nova de Cerveira.

Recentemente, a câmara de Viana do Castelo promoveu um investimento de cerca de 200 mil euros para criar um Observatório Internacional da Serra d"Arga, na freguesia de São Lourenço da Montaria.