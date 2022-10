Crianças ucranianas institucionalizadas foram entregues à mãe em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:55 Facebook

Três filhos foram institucionalizados quando a refugiada viajou para a Ucrânia e os deixou com amigos.

As três crianças ucranianas que foram institucionalizadas no início de outubro, num centro de acolhimento de menores em risco de Viana do Castelo, após a mãe ter saído do país deixando-as ao cuidado de várias pessoas sem laços familiares, foram entregues à progenitora.

Segundo o Padre Artur Coutinho, presidente da instituição "O Berço", que acolheu os menores (uma menina com seis anos e dois rapazes com 9 e 11) no dia 4 de outubro, a cidadã ucraniana regressou a Portugal e aquele centro acabou por receber "autorização de entidades superiores para entregar as crianças à mãe no passado dia 21", afirmou este sábado ao JN.