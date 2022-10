Crianças ucranianas voltaram à escola em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:29 Facebook

Agrupamento de Viana do Castelo assegura que os menores, deixados pela mãe refugiada, que se ausentou para o estrangeiro, estão "estáveis".

Os três filhos da cidadã ucraniana, refugiada de guerra, que saiu do país sem eles, voltaram esta sexta-feira à escola em Viana do Castelo. Segundo informação da direção do agrupamento de escolas da Abelheira, as crianças de seis, nove e 11 anos, institucionalizados de urgência na passada terça-feira, "encontram-se psicologicamente estáveis".

O caso está entregue ao Ministério Público, que ouviu hoje pessoas que acompanharam de perto a mãe e os seus três filhos, desde março, após a sua chegada a Viana do Castelo.