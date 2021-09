D. João Lavrador nomeado novo Bispo de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Diocese de Viana do Castelo anunciou esta manhã a nomeação de D. João Evangelista Pimentel Lavrador como seu novo Bispo, sucessor de D. Anacleto Oliveira, falecido num acidente de automóvel.

D. João Lavrador foi nomeado em 2015 Bispo de Angra. Desde 2017, é presidente da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais. Irá agora suceder a D. Anacleto, precisamente um ano após a sua morte ocorrida em 18 de setembro de 2020 no Alentejo, quando regressava de férias do Algarve. O anterior bispo esteve uma década à frente da Diocese de Viana.

"Agradecemos, a Sua Santidade o Papa Francisco, a graça do "pastor que Deus nos envia, nos caminhos da vida para Deus". Como "Igreja em festa", acolhemos o "pastor de esperança" para o Alto Minho", lê-se numa nota enviada as redações hoje pela Diocese de Viana do Castelo, que até agora esteve nas mãos do Administrador Diocesano Monsenhor Sebastião Pires Ferreira.

D. João Evangelista Pimentel Lavrador nasceu a 18 de fevereiro de 1956, em Seixo, concelho de Mira, diocese de Coimbra.